Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли

Еще один аэропорт закрыли для прилетов и вылетов
Аэропорт Нижнего Новгорода временно остановил прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены с 02:50 МСК в аэропорту Нижний Новгород», — сообщил он в telegram.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Москвы и Калуги. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
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