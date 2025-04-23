23 апреля 2025

Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли

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Еще один аэропорт закрыли для прилетов и вылетов
Еще один аэропорт закрыли для прилетов и вылетов Фото:

Аэропорт Нижнего Новгорода временно остановил прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены с 02:50 МСК в аэропорту Нижний Новгород», — сообщил он в telegram.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Москвы и Калуги. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

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Аэропорт Нижнего Новгорода временно остановил прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены с 02:50 МСК в аэропорту Нижний Новгород», — сообщил он в telegram. Ранее ограничения были введены в аэропортах Москвы и Калуги. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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