ВСУ начали сдаваться в плен целыми группами

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ВСУ начали сдаваться в плен российским бойцам даже на относительно спокойных участках фронта
ВСУ начали сдаваться в плен российским бойцам даже на относительно спокойных участках фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные в приграничных районах зоны ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Также участились случаи, когда кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — передает ТАСС слова источника. Он отметил, что бойцы этой группировки с помощью артиллерии и беспилотников поражают резервы ВСУ, лишая противника безопасности даже в тылу.

Кроме того, российские войска активно используют барражирующие боеприпасы для ударов по позициям ВСУ. В качестве примера он привел недавний удар по позиции украинских сил в районе населенного пункта Великие Будки Сумской области, расположенного в 44 километрах от государственной границы на направлении Теткина.

Украинские подразделения в Курской области продолжают складывать оружие и сдаваться в плен российским бойцам, неся большие потери. На днях ТАСС опубликовал видео с более чем 10 украинскими солдатами, один из которых заявил, что они решили сдаться, так как поняли, что их руководство буквально «бросило их на смерть». В Минобороны России ранее отмечали, что тем, кто решит сдаться в плен, бойцы группировки «Север» гарантируют жизнь и достойное обращение в соответствии с законом и международными нормами, передает MK.RU.

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Украинские военные в приграничных районах зоны ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «Также участились случаи, когда кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — передает ТАСС слова источника. Он отметил, что бойцы этой группировки с помощью артиллерии и беспилотников поражают резервы ВСУ, лишая противника безопасности даже в тылу. Кроме того, российские войска активно используют барражирующие боеприпасы для ударов по позициям ВСУ. В качестве примера он привел недавний удар по позиции украинских сил в районе населенного пункта Великие Будки Сумской области, расположенного в 44 километрах от государственной границы на направлении Теткина. Украинские подразделения в Курской области продолжают складывать оружие и сдаваться в плен российским бойцам, неся большие потери. На днях ТАСС опубликовал видео с более чем 10 украинскими солдатами, один из которых заявил, что они решили сдаться, так как поняли, что их руководство буквально «бросило их на смерть». В Минобороны России ранее отмечали, что тем, кто решит сдаться в плен, бойцы группировки «Север» гарантируют жизнь и достойное обращение в соответствии с законом и международными нормами, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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