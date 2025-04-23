Названы самые низкооплачиваемые специалисты в Тюменской области

В Тюменской области по итогам марта зарплаты ниже среднего по рынку получают сотрудники в сфере розничной торговли, туризма, а также науки и образования. Аналитики HH.ru сообщили агентству, что их доходы составляют от 47 до 50 тысяч рублей.
«В Тюменской области наиболее ощутимо отстают от средних в данный момент зарплатные предложения для специалистов сфер „Розничной торговли“, „Туризм, гостиницы, рестораны“, „Наука и образование“. Средний уровень зарплат здесь составляет 47,6 тысячи рублей, 47,8 тысячи рублей и 49,7 тысячи рублей соответственно», — сообщили эксперты URA.RU.
При этом средняя зарплата в регионе по итогам марта составила 70,3 тысячи рублей. Так в Тобольске дорожному рабочему обещают платить не более 50 тысяч рублей, а продавцу-консультанту в ТРЦ при скользящем графике предлагают лишь 22 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области определены пять отраслей с самыми высокими зарплатами, которые значительно превышают средний уровень по региону. По данным на январь 2025 года, средняя зарплата в регионе составляла 82,6 тысячи рублей, а доходы населения за год выросли на 16%. Лидерами по оплате труда стали сферы производства химических веществ, добычи нефти и газа, а также машиностроение и транспорт.
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