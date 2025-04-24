Рубио опроверг планы США по снятию санкций с «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубио заявил, что сообщение Politico о планах по снятию санкций с газопровода не соответствует действительности
Рубио заявил, что сообщение Politico о планах по снятию санкций с газопровода не соответствует действительности Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщение газеты Politico о планах администрации президента США снять санкции с газопровода «Северный поток — 2». Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом рассматривает такой вариант в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине. 

«Ни [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф, ни я не обсуждали снятие санкций в отношении России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио в соцсети X. Он призвал издание опровергнуть эту «ложь». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщение газеты Politico о планах администрации президента США снять санкции с газопровода «Северный поток — 2». Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом рассматривает такой вариант в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине.  «Ни [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф, ни я не обсуждали снятие санкций в отношении России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио в соцсети X. Он призвал издание опровергнуть эту «ложь». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...