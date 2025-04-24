Рубио опроверг планы США по снятию санкций с «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщение газеты Politico о планах администрации президента США снять санкции с газопровода «Северный поток — 2». Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом рассматривает такой вариант в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
«Ни [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф, ни я не обсуждали снятие санкций в отношении России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио в соцсети X. Он призвал издание опровергнуть эту «ложь».
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