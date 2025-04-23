23 апреля 2025

В курганской компании, отвечающей за качество дорожных работ, сменился директор

© Служба новостей «URA.RU»
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В компании Кургана, отвечающей за качество дорог, новый гендиректор
В компании Кургана, отвечающей за качество дорог, новый гендиректор Фото:

В Центре технического контроля и качества дорожных работ («ЦТК и К»), который принадлежит курганским властям, сменился генеральный директор. Об этом сообщается в информации о смене руководителей. 

«Исполняющим обязанности генерального директора АО „ЦТК и К “ назначена Наталья Михалищева. Она сменила на этом посту Юрия Мануйлова», — сообщается в реестре.

Мануйлов руководил компанией с 2014 года. АО «ЦТК и К» занимается проведением технических испытаний, исследований, анализа и сертификацией. 

Три года назад курганские власти выставляли пакет акций компании на продажу. Стоимость 100% уставного капитала оценивалась на сумму более 25 миллионов рублей. На тот момент предприятие числилось убыточном. Позже чиновники передумали продавать актив. 

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В Центре технического контроля и качества дорожных работ («ЦТК и К»), который принадлежит курганским властям, сменился генеральный директор. Об этом сообщается в информации о смене руководителей.  «Исполняющим обязанности генерального директора АО „ЦТК и К “ назначена Наталья Михалищева. Она сменила на этом посту Юрия Мануйлова», — сообщается в реестре. Мануйлов руководил компанией с 2014 года. АО «ЦТК и К» занимается проведением технических испытаний, исследований, анализа и сертификацией.  Три года назад курганские власти выставляли пакет акций компании на продажу. Стоимость 100% уставного капитала оценивалась на сумму более 25 миллионов рублей. На тот момент предприятие числилось убыточном. Позже чиновники передумали продавать актив. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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