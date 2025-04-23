В курганской компании, отвечающей за качество дорожных работ, сменился директор

В Центре технического контроля и качества дорожных работ («ЦТК и К»), который принадлежит курганским властям, сменился генеральный директор. Об этом сообщается в информации о смене руководителей.
«Исполняющим обязанности генерального директора АО „ЦТК и К “ назначена Наталья Михалищева. Она сменила на этом посту Юрия Мануйлова», — сообщается в реестре.
Мануйлов руководил компанией с 2014 года. АО «ЦТК и К» занимается проведением технических испытаний, исследований, анализа и сертификацией.
Три года назад курганские власти выставляли пакет акций компании на продажу. Стоимость 100% уставного капитала оценивалась на сумму более 25 миллионов рублей. На тот момент предприятие числилось убыточном. Позже чиновники передумали продавать актив.
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