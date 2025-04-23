За прошедшие сутки уровень воды в реке Туре в Тюмени повысился на 12 сантиметров. Такие данные передает официальный сайт по информированию населения Тюменской области о паводковой ситуации.
«Река Тура. Уровень воды вырос на 12 сантиметров за сутки. Текущий уровень: 452 сантиметров. Критическая отметка: 850 сантиметров», — отмечено на сайте.
Постепенно вода прибывает и на остальных реках Тюменской области. Так, на девять сантиметров увеличился уровень воды на реке Ишим. На реке Тобол зафиксировано повышение на три сантиметра, а на Иртыше — на один.
Ранее предполагалось, что уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка достигнет отметки опасного явления с 27 апреля по 2 мая. На данный момент до критической точки остается 21 сантиметр.
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