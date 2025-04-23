23 апреля 2025

Уровень воды в Туре активно прибывает. Инфографика

Уровень воды в Туре за сутки увеличился на 12 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За сутки уровень воды повысился на 12 сантиметров
За сутки уровень воды повысился на 12 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

За прошедшие сутки уровень воды в реке Туре в Тюмени повысился на 12 сантиметров. Такие данные передает официальный сайт по информированию населения Тюменской области о паводковой ситуации.

«Река Тура. Уровень воды вырос на 12 сантиметров за сутки. Текущий уровень: 452 сантиметров. Критическая отметка: 850 сантиметров», — отмечено на сайте.

Постепенно вода прибывает и на остальных реках Тюменской области. Так, на девять сантиметров увеличился уровень воды на реке Ишим. На реке Тобол зафиксировано повышение на три сантиметра, а на Иртыше — на один.

Ранее предполагалось, что уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка достигнет отметки опасного явления с 27 апреля по 2 мая. На данный момент до критической точки остается 21 сантиметр.

Уровень рек в тюменской области 24 апреля
Уровень рек в тюменской области 24 апреля
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедшие сутки уровень воды в реке Туре в Тюмени повысился на 12 сантиметров. Такие данные передает официальный сайт по информированию населения Тюменской области о паводковой ситуации. «Река Тура. Уровень воды вырос на 12 сантиметров за сутки. Текущий уровень: 452 сантиметров. Критическая отметка: 850 сантиметров», — отмечено на сайте. Постепенно вода прибывает и на остальных реках Тюменской области. Так, на девять сантиметров увеличился уровень воды на реке Ишим. На реке Тобол зафиксировано повышение на три сантиметра, а на Иртыше — на один. Ранее предполагалось, что уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка достигнет отметки опасного явления с 27 апреля по 2 мая. На данный момент до критической точки остается 21 сантиметр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...