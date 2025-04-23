23 апреля 2025

В Челябинске выросли первые сморчки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сморчки заметили в Ленинском районе Челябинска
Сморчки заметили в Ленинском районе Челябинска Фото:

В Челябинске 24 апреля обнаружили первый урожай сморчков. Фотографии грибов с URA.RU поделился читатель.

«Весенние сморчки. В апреле — такого не припомню», — прокомментировал свою находку читатель URA.RU. Грибы челябинец обнаружил в Ленинском районе.

В Челябинской области также активно стали расти строчки. Их жители собирают в основном в районе Аши, а на территории нацпарка «Таганай» появились стробилюрусы.

Первые сморчки выросли в Челябинске 24 апреля
Первые сморчки выросли в Челябинске 24 апреля
Фото:

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В Челябинске 24 апреля обнаружили первый урожай сморчков. Фотографии грибов с URA.RU поделился читатель. «Весенние сморчки. В апреле — такого не припомню», — прокомментировал свою находку читатель URA.RU. Грибы челябинец обнаружил в Ленинском районе. В Челябинской области также активно стали расти строчки. Их жители собирают в основном в районе Аши, а на территории нацпарка «Таганай» появились стробилюрусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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