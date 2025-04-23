Сморчки заметили в Ленинском районе Челябинска
В Челябинске 24 апреля обнаружили первый урожай сморчков. Фотографии грибов с URA.RU поделился читатель.
«Весенние сморчки. В апреле — такого не припомню», — прокомментировал свою находку читатель URA.RU. Грибы челябинец обнаружил в Ленинском районе.
В Челябинской области также активно стали расти строчки. Их жители собирают в основном в районе Аши, а на территории нацпарка «Таганай» появились стробилюрусы.
Первые сморчки выросли в Челябинске 24 апреля
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