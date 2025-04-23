Первые грибы стробилюрусы выросли в Челябинской области

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области стартовал грибной сезон — на моховой подстилке в окружении упавших прошлогодних шишек там выросли первые весенние грибки стробилюрусы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«В парке учтено два вида стробилюрусов — черенковый и сочный. И оба вида съедобны. Правда, их грибные тела настолько малы, что для полноценного блюда надо отыскать хорошую плантацию. Коричневые шляпки размером не более двухрублевой монеты прекрасно маскируются на фоне прелой почвы, разве что зеленый сфагнум может выдать грибную гроздь», — отметили в национальном парке.
По словам сотрудников нацпарка, крохотные весенние грибки слегка горчат. И если кто-то все-таки решится их собирать, то следует учесть, что у стробилюрусов есть условно съедобные двойники — к примеру, мицена шишколюбивая, имеющая аммиачный запах. А вот энтолома весенняя, молодые экземпляры которой почти неотличимы от стробилюрусов, — смертельно ядовита. Так что лучше не рисковать.
Первые грибы в Челябинской области — гигантские строчки, начали собирать в середине апреля. Такие сообщения в основном поступают из Ашинского района.
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