Рэпер Влади* из «Касты» обжаловал в суде статус иноагента

Участник группы «Каста» рэпер Владислав Лешкевич*, также известный как Влади*, обжаловал статус иностранного агента. Об этом сообщили в московском суде.
«Истец: Лешкевич В.В.*. Ответчик: министерство юстиции Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение суда.
Минюст внес музыканта в реестр иноагентов в январе 2024 года. Он распространял материалы иноагентов, а также фейки о действиях российских властей. Кроме того, рэпер выступал против СВО.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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