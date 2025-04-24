Рэпер Влади* из «Касты» обжаловал в суде статус иноагента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Влади* подал в суд, чтобы обжаловать статус иноагента
Влади* подал в суд, чтобы обжаловать статус иноагента Фото:

Участник группы «Каста» рэпер Владислав Лешкевич*, также известный как Влади*, обжаловал статус иностранного агента. Об этом сообщили в московском суде.

«Истец: Лешкевич В.В.*. Ответчик: министерство юстиции Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение суда. 

Минюст внес музыканта в реестр иноагентов в январе 2024 года. Он распространял материалы иноагентов, а также фейки о действиях российских властей. Кроме того, рэпер выступал против СВО.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник группы «Каста» рэпер Владислав Лешкевич*, также известный как Влади*, обжаловал статус иностранного агента. Об этом сообщили в московском суде. «Истец: Лешкевич В.В.*. Ответчик: министерство юстиции Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение суда.  Минюст внес музыканта в реестр иноагентов в январе 2024 года. Он распространял материалы иноагентов, а также фейки о действиях российских властей. Кроме того, рэпер выступал против СВО. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...