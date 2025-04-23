23 апреля 2025

Река Тура подтопила набережную в Тюмени. Видео

Тура затопила лестничные сходы на первом ярусе набережной в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода заполнила лестничные сходы первого яруса
Вода заполнила лестничные сходы первого яруса Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюмени река Тура начинает подтоплять лестничные сходы и первый ярус набережной. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Лестницы и первый ярус затопило. Вода хорошо подбирается и к следующему. Может не затопит, но по ощущениям, находится очень близко», — отметил журналист агентства.

Ранее подобный инцидент наблюдался в середине мая 2024 года. Однако в то время река находилась ниже, чем сейчас. Судя по темпам прибывания воды на объекте, ее уровень может повыситься еще сильнее.

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В Тюмени река Тура начинает подтоплять лестничные сходы и первый ярус набережной. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Лестницы и первый ярус затопило. Вода хорошо подбирается и к следующему. Может не затопит, но по ощущениям, находится очень близко», — отметил журналист агентства. Ранее подобный инцидент наблюдался в середине мая 2024 года. Однако в то время река находилась ниже, чем сейчас. Судя по темпам прибывания воды на объекте, ее уровень может повыситься еще сильнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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