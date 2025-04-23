Вода заполнила лестничные сходы первого яруса
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюмени река Тура начинает подтоплять лестничные сходы и первый ярус набережной. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Лестницы и первый ярус затопило. Вода хорошо подбирается и к следующему. Может не затопит, но по ощущениям, находится очень близко», — отметил журналист агентства.
Ранее подобный инцидент наблюдался в середине мая 2024 года. Однако в то время река находилась ниже, чем сейчас. Судя по темпам прибывания воды на объекте, ее уровень может повыситься еще сильнее.
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