Алиханов назвал отрасль с большим дефицитом кадров

Наибольший дефицит кадров наблюдается в российской обрабатывающей промышленности. В этой отрасли не хватает порядка двух млн человек. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Мы оцениваем и это совпадает, на самом деле, с теми оценками, которые дает социальный блок правительства. Это где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», — заявил Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, из этого количества 500–530 тысяч специалистов должны иметь высшее образование, а порядка 1,4 миллиона — профессиональное образование, востребованное в рамках реализации национальных проектов технологического лидерства.
Алиханов также сообщил, что в ближайшие шесть лет на роботизацию российской промышленности планируется выделить более 136 миллиардов рублей. В 2024 году на эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей, а за три года общий объем финансирования должен достигнуть 37 миллиардов рублей. По его словам, эти меры направлены на повышение эффективности производства и снижение кадрового дефицита в отрасли.
Ранее депутаты Госдумы предложили создать федеральную программу обучения участников СВО в строительной сфере для решения проблемы дефицита кадров. Они отметили, что потребность в переобучении и дополнительном образовании у участников СВО велика, а дефицит кадров в отрасли составляет около 200 тысяч человек и может вырасти в два раза к 2030 году. По их словам, программа поможет решить кадровые проблемы и поддержать участников СВО в интеграции в общественную и политическую жизнь страны, а также будет способствовать развитию экономического потенциала России, передает деловое издание «Взгляд».
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