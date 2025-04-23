Главная пиарщица свердловских властей уходит в отставку: инсайд URA.RU подтвердился

Директор департамента информполитики Свердловской области Юлия Хусаинова, как и анонсировало URA.RU, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили два осведомленных источника.
О том, что ей — соратнице экс-губернатора Евгения Куйвашева, предложено уволиться, агентство сообщило 7 апреля. Но чиновница сопротивлялась. Врио губернатора Денис Паслер пока ее заявление на увольнение не подписал. Сама Юлия Хусаинова вопрос корреспондента в мессенджере на момент публикации не прочитала.
Она возглавила ДИП в декабре 2020 года, до этого она была помощницей Куйвашева, покинувшего пост губернатора 26 марта. Хусаинова считалась представителем его ближайшего бюрократического окружения. Считается, что ее, преследуя собственный коммерческий интерес, поддерживали неформальная советница Куйвашева — Аксана Панова и еще один доверенный политтехнолог экс-главы региона — Ринат Хазеев. С отставкой Куйвашева оба теряют влияние, он был единственным гарантом их благополучия.
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