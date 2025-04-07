Губернатору Паслеру создают первый мощный конфликт — на увольнении пиарщицы правительства

Юлии Хусаиновой предложено покинуть пост директора ДИП Свердловской области

07 апреля 2025 в 22:31 Размер текста - 17 +

Юлия Хусаинова возглавляет ДИП с декабря 2020 года Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Денис Паслер предложил подать в отставку директору свердловского департамента информполитики Юлии Хусаиновой. Об этом URA.RU сообщили три источника, знакомые с ситуацией. По данным агентства, в интригу включилась экс-советница Евгения Куйвашева — предшественника Паслера — Аксана Панова. Пытаясь сохранить влияние на пиар-блок кабмина, она пытается это кадровое решение сорвать. «У Паслера с Хусаиновой состоялся разговор — несколько дней назад. Но заявление [об увольнении] она пока не подала», — знает собеседник. Его информацию URA.RU подтвердили еще два источника в областной власти. Корреспондент обратился за комментарием и к самой Юлии Хусаиновой. «Неправда», — сказала она. Хусаинова возглавила ДИП в декабре 2020 года, до этого она была помощницей Куйвашева, покинувшего пост губернатора 26 марта. Хусаинова считалась представителем его ближайшего бюрократического окружения. Считается, что ее, преследуя собственный коммерческий интерес, поддерживали Панова и еще один доверенный политтехнолог Куйвашева — Ринат Хазеев. С отставкой Куйвашева оба теряют влияние, он был единственным гарантом их благополучия. «Панова убеждает Хусаинову заявление не писать, бороться до последнего. Ведь это последний „ее“ человек во власти», — описал ситуацию один из собеседников URA.RU, внимательно наблюдающих за интригой. По словам другого госслужащего, это может стать проблемой — ведь просто так уволить чиновника нереально, это целый процесс, требующий привлечения механизмов, прописанных в трудовом законодательстве. «Будет скандал», — анонсирует источник. По его мнению, целью Пановой может быть и аппаратный удар по ее давнему оппоненту — вице-губернатору Олегу Чемезову, курирующему ДИП и прямо сейчас занятому подготовкой к губернаторским выборам, намеченных на сентябрь. Аксана Панова (в центре) и Юлия Хусаинова до сих пор общаются Фото: Размик Закарян © URA.RU Куйвашев же общение с Пановой, по слухам, прекратил. И по одной из версий, именно поэтому она запустила по анонимным telegram-каналам слухи о его задержании — чтобы напомнить о себе, добиться поддержки при новой власти. По другой версии, Панова так хотела продемонстрировать свою влиятельность Паслеру — пусть и в ущерб бывшему патрону. Впрочем, не удалось. А сейчас она провоцирует с Паслером конфликт. Сама Аксана Панова для комментариев недоступна (уже несколько лет отказывается от общения со СМИ). Ранее URA.RU сообщало, что Паслер приехал в Екатеринбург без специалистов по связям с общественностью. Инна Аверкова, замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области, которую называли потенциальной сменщицей Хусаиновой, в столицу Урала не перебирается (во всяком случае пока). Считалось, что Паслер в выстраивании собственной информационной политики будет опираться на мнение пиарщицы «РУСАЛа» Елены Вороновой, которая в 2010-х была его советницей по СМИ. При этом ни одна из обсуждаемых в кулуарах версий не гласит, что Воронова может возглавить ДИП. «Вероятно, будут другие кандидаты», — знает собеседник в губернаторской резиденции. Другого экс-помощница Куйвашева — Ивана Детченю, возглавляющего аппарат правительства в статусе замгубернатора, — Паслер решил сохранить. Детченя отозвал свое заявление, написанное им 28 марта, в день передачи власти в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Денис Паслер предложил подать в отставку директору свердловского департамента информполитики Юлии Хусаиновой. Об этом URA.RU сообщили три источника, знакомые с ситуацией. По данным агентства, в интригу включилась экс-советница Евгения Куйвашева — предшественника Паслера — Аксана Панова. Пытаясь сохранить влияние на пиар-блок кабмина, она пытается это кадровое решение сорвать. «У Паслера с Хусаиновой состоялся разговор — несколько дней назад. Но заявление [об увольнении] она пока не подала», — знает собеседник. Его информацию URA.RU подтвердили еще два источника в областной власти. Корреспондент обратился за комментарием и к самой Юлии Хусаиновой. «Неправда», — сказала она. Хусаинова возглавила ДИП в декабре 2020 года, до этого она была помощницей Куйвашева, покинувшего пост губернатора 26 марта. Хусаинова считалась представителем его ближайшего бюрократического окружения. Считается, что ее, преследуя собственный коммерческий интерес, поддерживали Панова и еще один доверенный политтехнолог Куйвашева — Ринат Хазеев. С отставкой Куйвашева оба теряют влияние, он был единственным гарантом их благополучия. По словам другого госслужащего, это может стать проблемой — ведь просто так уволить чиновника нереально, это целый процесс, требующий привлечения механизмов, прописанных в трудовом законодательстве. «Будет скандал», — анонсирует источник. По его мнению, целью Пановой может быть и аппаратный удар по ее давнему оппоненту — вице-губернатору Олегу Чемезову, курирующему ДИП и прямо сейчас занятому подготовкой к губернаторским выборам, намеченных на сентябрь. Куйвашев же общение с Пановой, по слухам, прекратил. И по одной из версий, именно поэтому она запустила по анонимным telegram-каналам слухи о его задержании — чтобы напомнить о себе, добиться поддержки при новой власти. По другой версии, Панова так хотела продемонстрировать свою влиятельность Паслеру — пусть и в ущерб бывшему патрону. Впрочем, не удалось. А сейчас она провоцирует с Паслером конфликт. Сама Аксана Панова для комментариев недоступна (уже несколько лет отказывается от общения со СМИ). Ранее URA.RU сообщало, что Паслер приехал в Екатеринбург без специалистов по связям с общественностью. Инна Аверкова, замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области, которую называли потенциальной сменщицей Хусаиновой, в столицу Урала не перебирается (во всяком случае пока). Считалось, что Паслер в выстраивании собственной информационной политики будет опираться на мнение пиарщицы «РУСАЛа» Елены Вороновой, которая в 2010-х была его советницей по СМИ. При этом ни одна из обсуждаемых в кулуарах версий не гласит, что Воронова может возглавить ДИП. «Вероятно, будут другие кандидаты», — знает собеседник в губернаторской резиденции. Другого экс-помощница Куйвашева — Ивана Детченю, возглавляющего аппарат правительства в статусе замгубернатора, — Паслер решил сохранить. Детченя отозвал свое заявление, написанное им 28 марта, в день передачи власти в регионе.