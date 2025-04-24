Украинские граждане, находящиеся в России без законных оснований, до 10 сентября должны получить российское гражданство или вид на жительство, в ином случае — покинуть страну. Об этом напомнили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 159 граждане Украины, не обратившиеся за получением паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство в Российской Федерации (в качестве гражданина Украины), имеют возможность урегулировать свое правовое положение вплоть до 10 сентября 2025 года (получить соответствующий миграционный статус или приобрести российское гражданство)», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
В ГУВМ МВД РФ отметили, что до этой даты граждане Украины могут получить российское гражданство или вид на жительство, обратившись в миграционные подразделения МВД, филиалы ФГУП «ПВС» МВД России или ММЦ «Сахарово» (для проживающих в Москве). В целях предотвращения очередей будут открыты дополнительные окна для приема заявлений от граждан Украины. Также работает «горячая линия» для консультаций и записи на прием по телефону 8-800-200-52-09. В сложных случаях можно обратиться в ближайшее миграционное подразделение МВД.
Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ, согласно которому украинские граждане, находящиеся в России без законных оснований, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября 2025 года. В документе также сказано, что граждане из Донбасса и Новороссии обязаны предоставить справки об отсутствии ВИЧ и наркомании до 10 июня. Для иностранных граждан в новых регионах сроки пребывания были продлены до 31 декабря 2025 года.
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