Гражданам Украины напомнили о сроках для легализации в России

МВД РФ: граждане Украины обязаны узаконить свое пребывание в РФ до 10 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы, незаконно пребывающие в РФ, до 10 сентября должны получить российский паспорт или ВНЖ
Украинцы, незаконно пребывающие в РФ, до 10 сентября должны получить российский паспорт или ВНЖ Фото:

Украинские граждане, находящиеся в России без законных оснований, до 10 сентября должны получить российское гражданство или вид на жительство, в ином случае — покинуть страну. Об этом напомнили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 159 граждане Украины, не обратившиеся за получением паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство в Российской Федерации (в качестве гражданина Украины), имеют возможность урегулировать свое правовое положение вплоть до 10 сентября 2025 года (получить соответствующий миграционный статус или приобрести российское гражданство)», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

В ГУВМ МВД РФ отметили, что до этой даты граждане Украины могут получить российское гражданство или вид на жительство, обратившись в миграционные подразделения МВД, филиалы ФГУП «ПВС» МВД России или ММЦ «Сахарово» (для проживающих в Москве). В целях предотвращения очередей будут открыты дополнительные окна для приема заявлений от граждан Украины. Также работает «горячая линия» для консультаций и записи на прием по телефону 8-800-200-52-09. В сложных случаях можно обратиться в ближайшее миграционное подразделение МВД.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ, согласно которому украинские граждане, находящиеся в России без законных оснований, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября 2025 года. В документе также сказано, что граждане из Донбасса и Новороссии обязаны предоставить справки об отсутствии ВИЧ и наркомании до 10 июня. Для иностранных граждан в новых регионах сроки пребывания были продлены до 31 декабря 2025 года.

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Украинские граждане, находящиеся в России без законных оснований, до 10 сентября должны получить российское гражданство или вид на жительство, в ином случае — покинуть страну. Об этом напомнили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 159 граждане Украины, не обратившиеся за получением паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство в Российской Федерации (в качестве гражданина Украины), имеют возможность урегулировать свое правовое положение вплоть до 10 сентября 2025 года (получить соответствующий миграционный статус или приобрести российское гражданство)», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. В ГУВМ МВД РФ отметили, что до этой даты граждане Украины могут получить российское гражданство или вид на жительство, обратившись в миграционные подразделения МВД, филиалы ФГУП «ПВС» МВД России или ММЦ «Сахарово» (для проживающих в Москве). В целях предотвращения очередей будут открыты дополнительные окна для приема заявлений от граждан Украины. Также работает «горячая линия» для консультаций и записи на прием по телефону 8-800-200-52-09. В сложных случаях можно обратиться в ближайшее миграционное подразделение МВД. Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ, согласно которому украинские граждане, находящиеся в России без законных оснований, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября 2025 года. В документе также сказано, что граждане из Донбасса и Новороссии обязаны предоставить справки об отсутствии ВИЧ и наркомании до 10 июня. Для иностранных граждан в новых регионах сроки пребывания были продлены до 31 декабря 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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