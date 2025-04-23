Власти заставили подрядчиков заново ремонтировать дороги в Курганской области

В Курганской области подрядчики вынуждены заново ремонтировать дороги из-за выявленных дефектов. Совместно с дорожными службами подрядные организации приступили к масштабным работам по устранению недостатков на дорогах, включая объекты, построенные в рамках нацпроекта, сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.
По словам представителей «Курганавтодора», после выездных проверок составляются акты с перечнем выявленных дефектов, которые подрядчики обязаны устранить за свой счет. «На дороге регионального значения Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области подрядная организация уже приступила к устранению недочетов и планирует завершить ремонтные работы до конца мая текущего года. Аналогичная ситуация на участке км 0+000 — км 4+530 автомобильной дороги межмуниципального значения Шумиха — Карандашово. Здесь дефекты устранят до конца апреля», — говорится в сообщении ведомства. В городе Шадринске ведется устранение дефектов на улице Автомобилистов и на Мальцевском тракте.
Если подрядчики не приступят к устранению замечаний добровольно, заказчики намерены добиваться исполнения гарантийных обязательств в судебном порядке, что соответствует практике возврата гарантийных обязательств по договорам подряда, закрепленной в законодательстве и судебной практике.
Ранее департамент строительства и ЖКХ Курганской области уже привлекался к ответственности за несвоевременное выполнение работ по ремонту дорог — в конце прошлого года ведомство было оштрафовано на 30 тысяч рублей за невыполнение судебного решения по ремонту участка в Щучанском округе. Суд тогда признал действия приставов законными, указав, что у департамента было достаточно времени для организации закупки и финансирования работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».