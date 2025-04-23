Аэропорт Перми вошел в топ самых удобных по версии Forbes

Пермский аэропорт Большое Савино занял 15-е место в рейтинге самых удобных в России по версии журнала Forbes. Всего в исследование авторы включили 32 аэропорта, чей пассажиропоток в 2024 году превысил 1 млн человек.
«В Большом Савино в 2017 году был открыт новый терминал. В планах до 2030 года — строительство еще одного, куда переведут все внутренние рейсы. В 2025 году планируется завершить реконструкцию инженерных сооружений, после чего можно будет вернуть в аэропорт пять телетрапов, работа которых была остановлена в 2021 году», — описывает пермскую воздушную гавань Forbes.
Авторы рейтинга оценивали аэропорты по 15 параметрам. Среди них количество направлений, сервис в аэропорту, время ожидания багажа, транспортная доступность и другие. В итоге Пермь получила 35,3 балла. Лидер рейтинга — Шереметьево — получил 50,7 балла, а замыкающий список аэропорт Сочи — 32,6 балла.
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