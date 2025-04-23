Тюменскому бизнесу дадут новый формат коммерческой недвижимости

В Тюменской области построят первые коммерческие помещения формата «Лайт индастриал». Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Анатолий Картухин.
«Это новый формат в индустриально-складской недвижимости. Этот формат позволяет объединить функционально необходимые современному предприятию зоны, которые включают в себя шоу-рум, административную, производственную и складскую зоны. Неплохое комплексное решение производственных и маркетинговых задачи, которые стоят перед нашими предприятиями», — отметил Картухин.
Известно, что новые помещения будет возводить девелоперская компания «ИНКО». Разместятся они на Тобольском тракте. Перед началом строительства будет проведен опрос, который поможет определить оптимальные площади и необходимую инфраструктуру, сообщили в торгово-промышленной палате Тюменской области.
«Очень удобное может получиться решение. Не будет необходимости арендовать офис в одном углу города, а склад — в другом. Думаю, малый и средний бизнес будет в очередь стоять за такими помещениями. Одно „но“: мы прекрасно знаем стоимость аренды в Тюмени. И боюсь, далеко не каждому такое „3 в 1“ окажется по карману», — поделился мнением с URA.RU участник тюменского бизнес-сообщества.
Ранее агентство рассказало, что тюменский бизнес все чаще выбирает удаленных сотрудников и фрилансеров, избегая массового найма. Это помогает, в том числе, сократить издержки на аренду офиса.
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