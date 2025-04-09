В Тюменской области в настоящий момент зарегистрировано свыше 150 тысяч самозанятых. При этом, по данным рекрутингового агентства hh.ru, около 10% предлагаемых тюменцам вакансий подразумевают удаленную работу и оформление договора с самозанятыми.
Почему бизнесу Тюмени и всей России сейчас удобнее работать с дистанционщиками и фрилансерами? Какие преимущества и риски у такого сотрудничества? На эти вопросы URA.RU ответила директор по маркетингу экосистемы EasyStaff Юлия Батальцева.
- Главный вопрос: почему отечественный бизнес все чаще выбирает фриланс или удаленных сотрудников? В чем их сила?
- Основное преимущество в том, что фрилансеры обходятся работодателю намного дешевле, чем штатные сотрудники. Бизнес получает экономию на аренде помещений, амортизации оборудования и оплате труда. Кроме того, есть еще вопрос дефицита рынка труда — ответ на него гораздо проще найти во фрилансе.
Фриланс дает расширенную географию: можно поискать специалиста в других регионах или даже за рубежом, в странах, где оплата труда ниже, чем в РФ.
- Но разве работа в офисе не создает эффекта мотивации, объединения коллектива?
- Особенности фрилансера в том, что его, в отличие от штатного сотрудника, не нужно мотивировать и создавать ему комфортные условия для работы. Он сам заинтересован в постоянном росте и развитии.
С развитием цифровизации доступ к информации стал доступен из любой точки мира. Приоритет отдается потребностям сотрудников и задачам, а не местоположению или инструментам.
- Для каких задач бизнес выбирает фриланс? Ведь понятно, что удаленщиком можно заменить далеко не всех штатных сотрудников.
- Это новые либо непрофильные задачи. Приведу пример. Рекламная компания может искать новые способы продаж и нанять фрилансера для холодных звонков. Цель — сделать 100 звонков. Если конверсия составит 10%, компания продолжит сотрудничество. Если результаты будут неудовлетворительными — с фрилансером легко расстаться.
Еще один пример: стартап занимается продажами на маркетплейсах, скупая перспективные бренды и инвестируя в них для увеличения прибыли. Несмотря на полностью укомплектованный штат операционистов, клиентская поддержка и 3D-дизайнер находятся на аутсорсе.
В условиях постоянно колеблющейся мировой экономики появляются новые задачи, но открывать под них полноценные рабочие места не всегда целесообразно. Компаниям выгоднее работать с фрилансерами, с которыми можно заключать краткосрочные договоры.
- Российский рынок фриланса начал активно развиваться во время пандемии COVID-19. Что подстегнуло эту сферу к дальнейшему развитию?
- Локдаун показал владельцам бизнеса, что человек дома может быть так же эффективен, как в офисе. Пребывание в том или ином месте не влияет на производительность труда, главное, чтоб сотруднику было по-рабочему комфортно.
Далее, увеличивается количество цифровых платформ, где заказчик не только ищет фрилансеров, но и руководит удаленными командами, переводит оплату и загружает закрывающие документы. Теперь рынок труда выходит поколение Z, крайне требовательное к условиям труда на рабочем месте. Новое поколение ожидает гибкости и индивидуального подхода от работодателя и не готово мириться с дискомфортом и обесцениванием.
- Они не готовы мириться, им готовы идти навстречу, но остается вопрос компетенций фрилансеров.
- Фрилансеры более мотивированы на обучение, так как их доходы напрямую зависят от их компетенций и умения привлекать клиентов. Чем больше навыков и знаний у фрилансера, тем шире спектр услуг, которые он может предложить, и тем больше потенциальных клиентов он может привлечь.
- В итоге остается решить вопрос координации и коммуникации между бизнесом и аутсорсером?
- Да, и теперь HR-менеджеры должны не просто управлять персоналом, а помогать компании достигать бизнес-целей. Если рекрутер вовлечен в работу компании, понимает и разделяет задачи бизнеса, то в конечном счете он создаст мегакоманду с идентичными целями, способную отвечать любым современным вызовам.
Согласно статистике РБК, на мировом рынке около 1,57 млрд фрилансеров. В России «свободными копейщиками» трудятся примерно 19 млн человек. Считается, что в 2025 году объем российского рынка фриланса вырастет до 102 млрд долларов.
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