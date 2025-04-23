Из Екатеринбурга хотят запустить новые рейсы в две экзотические страны

Туристические компании пытаются открыть два новых экзотических направления из Екатеринбурга. Речь идет о Малайзии и Иране, рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Мы из наиболее интересного рассматриваем и прорабатываем два ключевых направления: Тегеран и Куала-Лумпур или Лонг-Ави. Там масса вопросов, где делать посадку на заправку», — сказал Мальцев. Реализовать перелеты хотят в текущем году.
Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества прямых рейсов из Екатеринбурга в Баку. С 4 июня, помимо «Уральских авиалиний» и «Азербайджанских авиалиний», туда будут летать самолеты Red Wings. Авиакомпания будет выполнять рейсы два раза в неделю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!