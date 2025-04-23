23 апреля 2025

Из Екатеринбурга хотят запустить новые рейсы в две экзотические страны

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые направления могут ввести уже в 2025 году
Новые направления могут ввести уже в 2025 году Фото:

Туристические компании пытаются открыть два новых экзотических направления из Екатеринбурга. Речь идет о Малайзии и Иране, рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Мы из наиболее интересного рассматриваем и прорабатываем два ключевых направления: Тегеран и Куала-Лумпур или Лонг-Ави. Там масса вопросов, где делать посадку на заправку», — сказал Мальцев. Реализовать перелеты хотят в текущем году.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества прямых рейсов из Екатеринбурга в Баку. С 4 июня, помимо «Уральских авиалиний» и «Азербайджанских авиалиний», туда будут летать самолеты Red Wings. Авиакомпания будет выполнять рейсы два раза в неделю.

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Туристические компании пытаются открыть два новых экзотических направления из Екатеринбурга. Речь идет о Малайзии и Иране, рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Мы из наиболее интересного рассматриваем и прорабатываем два ключевых направления: Тегеран и Куала-Лумпур или Лонг-Ави. Там масса вопросов, где делать посадку на заправку», — сказал Мальцев. Реализовать перелеты хотят в текущем году. Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества прямых рейсов из Екатеринбурга в Баку. С 4 июня, помимо «Уральских авиалиний» и «Азербайджанских авиалиний», туда будут летать самолеты Red Wings. Авиакомпания будет выполнять рейсы два раза в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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