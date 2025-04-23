В ХМАО власти ищут подрядчика, которому за стройку одной дороги заплатят почти полтора миллиарда

В Сургутском районе ищут подрядчика на ремонт дороги от Когалымского месторождения до кольцевой развилки. Начальная цена тендера около 1,5 миллиарда рублей, следует из информации на госзакупках.
«Выполнение подрядных работ по ремонту объекта: ремонт автодороги в Сургутском районе, от Когалымского месторождения до кольцевой развилки на участке км 12+290 — км 43+498. Начальная цена 1 451 168 437 рублей», — сообщается на специализированном сайте. Одно из условий участия для потенциального подрядчика — обеспечение заявки в размере 1% и контракта — 30%.
Победитель должен будет завершить все работы к октябрю 2027 года. Проект будет реализован за счет федеральных средств и бюджета ХМАО, заказчиком выступает региональное управление автодорог. Первый транш подрядчик получит в текущем году — 960 миллионов рублей, на следующий запланировано 140 миллионов рублей, в 2027 — чуть более 351 миллионов рублей.
Кроме выполнения объемов, строители должны дать гарантию на дорогу. Например, на разметку — 1 год, а на инженерные сооружения, конструктивы, материалы по земляному полотну — 8 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Пыть-Яха разместила на электронной торговой площадке «Фабрикант» конкурс на ремонт моста через железную дорогу. Закупка появилась почти сразу после визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Пыть-Ях.
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