В Челябинске ограничат проезд по еще одной основной магистрали

В Челябинске с 24 апреля начинается ремонт дороги по улице Линейной, которая соединяет микрорайон Чурилово с центром города. Перед подрядчиком поставлена задача минимизировать неудобства для жителей, сообщила пресс-служба мэрии.
«Сегодня, 24 апреля, с 21:00 подрядчик приступит к срезке старого асфальтного покрытия на участке от улицы Летной до улицы Эльтонской 1-й. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина подрядчику поставлена задача минимизировать неудобства для жителей», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Улица Линейная — ключевая магистраль, соединяющая микрорайон Чурилово с центром города. Ремонтные работы на участке будут проводиться с учетом движения транспорта. Утром — по направлению к Чурилово, вечером — в сторону центра города. Основная нагрузка по ремонту дороги ляжет на межпиковое и ночное время, когда трафик на дороге минимальный.
На улице Линейной планируется полностью заменить асфальт. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и завершатся до 30 июня. Администрация Челябинска просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
В Челябинске ранее на проспекте Победы перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной на два года для строительства метротрама. Параллельно на Комсомольском проспекте, который является дублером проспекта Победы, изменили правила движения по выделенным полосам и отключили камеры фиксации нарушений.
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