В МВД опровергли информацию об усиленных проверках машин старше 10 лет

Госавтоинспекция РФ со ссылкой на МВД России опровергла информацию об усиленных проверках автомобилей старше 10 лет. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.
«МВД России сообщило, что не планирует усиливать контроль за техническим состоянием автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. В ведомстве также подчеркнули, что информация, размещенная в интернет-изданиях о том, что автомобили старше 10 лет столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах, не соответствует действительности», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции.
Ранее в СМИ распространились сообщения об усилении контроля за транспортными средствами старше 10 лет. Поводом для распространения фейков могли стать обсуждаемые поправки в правила проведения техосмотра автомобилей. Однако в данных изменениях не предусмотрено ужесточение проверок именно для машин старше 10 лет.
С декабря 2021 года обязательный периодический техосмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов в России отменен. Однако автомобилистам по-прежнему необходимо проходить техосмотр при постановке машины на учет, смене владельца или внесении существенных изменений в конструкцию транспорта.
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