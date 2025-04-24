В МВД опровергли информацию об усиленных проверках машин старше 10 лет

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В России не планируется усиление контроля за техническим состоянием автомобилей старше 10 лет
В России не планируется усиление контроля за техническим состоянием автомобилей старше 10 лет Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Госавтоинспекция РФ со ссылкой на МВД России опровергла информацию об усиленных проверках автомобилей старше 10 лет. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.

«МВД России сообщило, что не планирует усиливать контроль за техническим состоянием автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. В ведомстве также подчеркнули, что информация, размещенная в интернет-изданиях о том, что автомобили старше 10 лет столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах, не соответствует действительности», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции.

Ранее в СМИ распространились сообщения об усилении контроля за транспортными средствами старше 10 лет. Поводом для распространения фейков могли стать обсуждаемые поправки в правила проведения техосмотра автомобилей. Однако в данных изменениях не предусмотрено ужесточение проверок именно для машин старше 10 лет.

С декабря 2021 года обязательный периодический техосмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов в России отменен. Однако автомобилистам по-прежнему необходимо проходить техосмотр при постановке машины на учет, смене владельца или внесении существенных изменений в конструкцию транспорта.

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Госавтоинспекция РФ со ссылкой на МВД России опровергла информацию об усиленных проверках автомобилей старше 10 лет. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «МВД России сообщило, что не планирует усиливать контроль за техническим состоянием автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. В ведомстве также подчеркнули, что информация, размещенная в интернет-изданиях о том, что автомобили старше 10 лет столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах, не соответствует действительности», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции. Ранее в СМИ распространились сообщения об усилении контроля за транспортными средствами старше 10 лет. Поводом для распространения фейков могли стать обсуждаемые поправки в правила проведения техосмотра автомобилей. Однако в данных изменениях не предусмотрено ужесточение проверок именно для машин старше 10 лет. С декабря 2021 года обязательный периодический техосмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов в России отменен. Однако автомобилистам по-прежнему необходимо проходить техосмотр при постановке машины на учет, смене владельца или внесении существенных изменений в конструкцию транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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