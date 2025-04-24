Песков озвучил вопрос, в котором Трамп оказался согласен с Путиным

Песков: Трамп согласен с позицией Путина по вопросу принадлежности Крыма
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Трамп и Путины едины во мнении, что Украина потеряла Крым уже много лет назад
Трамп и Путины едины во мнении, что Украина потеряла Крым уже много лет назад Фото:

Президент США Дональд Трамп согласен с позицией российского лидера Владимира Путина по вопросу принадлежности Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Трамп заявил, что Украина потеряла Крым много лет назад.

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — отметил Песков, комментируя слова Трампа о статусе полуострова. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп согласен с позицией российского лидера Владимира Путина по вопросу принадлежности Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Трамп заявил, что Украина потеряла Крым много лет назад. «Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — отметил Песков, комментируя слова Трампа о статусе полуострова. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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