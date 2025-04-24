Песков озвучил вопрос, в котором Трамп оказался согласен с Путиным

Трамп и Путины едины во мнении, что Украина потеряла Крым уже много лет назад
Президент США Дональд Трамп согласен с позицией российского лидера Владимира Путина по вопросу принадлежности Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Трамп заявил, что Украина потеряла Крым много лет назад.
«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — отметил Песков, комментируя слова Трампа о статусе полуострова. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.