Ильменский фестиваль без палаток пройдет на набережной в Челябинске

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в этом году пройдет без палаток на набережной реки Миасс в Челябинске в июне. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Олега Митяева.
«Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни состоится с 6 по 8 июня в Челябинске на набережной реки Миасс в Арт-сквере и Саду камней. Вход на все мероприятия бесплатный», — сообщили URA.RU в Фонде Олега Митяева.
В программе фестиваля пройдет поэтический концерт ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, гала-концерт «Связь поколений» с участием артистов, а также сольные концерты специальных гостей. На фестивале выступят сам Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион Марченко, Галина Хомчик, Виктор Третьяков, ансамбль «Седьмая бригада» и другие авторы и исполнители из разных городов России.
Очные детский конкурс «Наша смена» и взрослые конкурсы авторской песни пройдут 7 июня. Концерт лауреатов состоится на Большой сцене в воскресенье, 8 июня. Мастер-классы для гостей проведет заслуженный артист России Виктор Третьяков, автор-исполнитель Раиса Нур (Москва).
Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в 2025 году пройдет в 49 раз. Фестиваль является брендом Челябинской области. С момента организации и до 1989 года проводился на берегу Ильменского озера в Миассе. С 1990 года на берегу озера Морскалы, а с 1991 года по 2014 год — снова на берегу Ильменского озера.
В 2014 года на фестивале произошла трагедия, в результате которой погибли двое детей. На палатку, где они находились, ураган повалил высоченные деревья. Также молнией убило 50-летнюю женщину.
Последующие четыре года, а также в 2022-2023 годах мероприятие проводили на территории ГРЦ «Солнечная долина». Из-за пандемии коронавируса в 2020 году прошел только онлайн-конкурс.
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