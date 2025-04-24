Ильменский фестиваль без палаток пройдет на набережной в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ильменский фестиваль переезжает в Челябинск
Ильменский фестиваль переезжает в Челябинск Фото:

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в этом году пройдет без палаток на набережной реки Миасс в Челябинске в июне. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Олега Митяева.

«Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни состоится с 6 по 8 июня в Челябинске на набережной реки Миасс в Арт-сквере и Саду камней. Вход на все мероприятия бесплатный», — сообщили URA.RU в Фонде Олега Митяева.

В программе фестиваля пройдет поэтический концерт ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, гала-концерт «Связь поколений» с участием артистов, а также сольные концерты специальных гостей. На фестивале выступят сам Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион Марченко, Галина Хомчик, Виктор Третьяков, ансамбль «Седьмая бригада» и другие авторы и исполнители из разных городов России.

Очные детский конкурс «Наша смена» и взрослые конкурсы авторской песни пройдут 7 июня. Концерт лауреатов состоится на Большой сцене в воскресенье, 8 июня. Мастер-классы для гостей проведет заслуженный артист России Виктор Третьяков, автор-исполнитель Раиса Нур (Москва).

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в 2025 году пройдет в 49 раз. Фестиваль является брендом Челябинской области. С момента организации и до 1989 года проводился на берегу Ильменского озера в Миассе. С 1990 года на берегу озера Морскалы, а с 1991 года по 2014 год — снова на берегу Ильменского озера.

В 2014 года на фестивале произошла трагедия, в результате которой погибли двое детей. На палатку, где они находились, ураган повалил высоченные деревья. Также молнией убило 50-летнюю женщину.

Последующие четыре года, а также в 2022-2023 годах мероприятие проводили на территории ГРЦ «Солнечная долина». Из-за пандемии коронавируса в 2020 году прошел только онлайн-конкурс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в этом году пройдет без палаток на набережной реки Миасс в Челябинске в июне. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Олега Митяева. «Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни состоится с 6 по 8 июня в Челябинске на набережной реки Миасс в Арт-сквере и Саду камней. Вход на все мероприятия бесплатный», — сообщили URA.RU в Фонде Олега Митяева. В программе фестиваля пройдет поэтический концерт ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, гала-концерт «Связь поколений» с участием артистов, а также сольные концерты специальных гостей. На фестивале выступят сам Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион Марченко, Галина Хомчик, Виктор Третьяков, ансамбль «Седьмая бригада» и другие авторы и исполнители из разных городов России. Очные детский конкурс «Наша смена» и взрослые конкурсы авторской песни пройдут 7 июня. Концерт лауреатов состоится на Большой сцене в воскресенье, 8 июня. Мастер-классы для гостей проведет заслуженный артист России Виктор Третьяков, автор-исполнитель Раиса Нур (Москва). Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в 2025 году пройдет в 49 раз. Фестиваль является брендом Челябинской области. С момента организации и до 1989 года проводился на берегу Ильменского озера в Миассе. С 1990 года на берегу озера Морскалы, а с 1991 года по 2014 год — снова на берегу Ильменского озера. В 2014 года на фестивале произошла трагедия, в результате которой погибли двое детей. На палатку, где они находились, ураган повалил высоченные деревья. Также молнией убило 50-летнюю женщину. Последующие четыре года, а также в 2022-2023 годах мероприятие проводили на территории ГРЦ «Солнечная долина». Из-за пандемии коронавируса в 2020 году прошел только онлайн-конкурс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...