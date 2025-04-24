В Курганской области за последние семь лет планируют благоустроить более 1,5 тысячи общественных территорий и дворов. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков у себя в telegram-канале.
«На этой неделе стартовало Всероссийское голосование за благоустройство по программе „Формирование комфортной городской среды“. В этом году в нем принимают участие объекты Кургана, Шадринска, Далматово, Катайска, Шумихи, Щучья, Куртамыша, Петухово и Макушино. По традиции объекты, которые победят в голосовании, будут благоустроены в следующем году», — пишет Шумков. Оставить свой голос можно онлайн через портал Госуслуг.
Губернатор обратил внимание жителей на важность бережного отношения к обновленным территориям. Он отметил, что некоторые из благоустроенных недавно скверов и парков уже оказались захламлены мусором. Глава региона призвал граждан сохранять чистоту, чтобы новые и существующие общественные пространства оставались привлекательными для всех жителей и гостей области.
Всероссийское онлайн-голосование за выбор дизайн-проектов объектов благоустройства в Кургане стартовало 21 апреля и продлится до 13 июня 2025 года. За последние три года в подобных голосованиях приняли участие более 185 тысяч жителей региона, а в этом году курганцы выбирают среди 10 дизайн-проектов, отдавая предпочтение территориям в разных районах города. Проголосовать можно через портал Госуслуг, мобильное приложение или с помощью волонтеров.
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