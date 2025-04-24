На Донбасс массово приезжают немцы, чтобы воевать за Россию

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На стороне ВС РФ могут воевать сотни граждан ФРГ
На стороне ВС РФ могут воевать сотни граждан ФРГ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане Германии приезжают в зону спецоперации, в том числе и на Донбасс, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщает немецкий портал T-Online.

«Таких, как я, здесь немало», — заявил один из немецких добровольцев, который сейчас находится под Донецком. Его слова приводит argumenti.ru, ссылаясь на портал.

Он подчеркнул, что разочарован ситуацией в Германии, где, по его словам, все стало дороже и хуже. Немецкий доброволец также заявил, что поддерживает Россию и считает Украину «русской землей». Аналогичные взгляды, как сообщает издание, разделяют и другие его сослуживцы, приехавшие из Германии. По данным польского издания Onet.pl, на стороне России в украинском конфликте могут сражаться сотни немцев, включая около 600 человек, уехавших на Донбасс в 2014 году, передает MK.RU.

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Граждане Германии приезжают в зону спецоперации, в том числе и на Донбасс, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщает немецкий портал T-Online. «Таких, как я, здесь немало», — заявил один из немецких добровольцев, который сейчас находится под Донецком. Его слова приводит argumenti.ru, ссылаясь на портал. Он подчеркнул, что разочарован ситуацией в Германии, где, по его словам, все стало дороже и хуже. Немецкий доброволец также заявил, что поддерживает Россию и считает Украину «русской землей». Аналогичные взгляды, как сообщает издание, разделяют и другие его сослуживцы, приехавшие из Германии. По данным польского издания Onet.pl , на стороне России в украинском конфликте могут сражаться сотни немцев, включая около 600 человек, уехавших на Донбасс в 2014 году, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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