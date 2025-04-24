В Дагестане группа террористов готовила нападение на отдел полиции

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали четырех членов террористического сообщества, которые готовили вооруженное нападение на отдел полиции. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.
«В Республике Дагестан задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции», — говорится в сообщении telegram-канала СУ СК России по Дагестану. По данным следствия, пять жителей республики объединились в устойчивую группу для реализации террористической деятельности. Они планировали совершить подрыв отдела МВД России по городу Дербенту, для чего приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. 22 апреля 2025 года в ходе оперативных мероприятий один из участников террористической группы был нейтрализован при оказании вооруженного сопротивления.
В настоящее время четыре участника террористического сообщества задержаны, следствие ходатайствует об их заключении под стражу. По возбужденному уголовному делу продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных лиц. Уголовное дело расследуется по статьям о создании террористического сообщества, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.
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