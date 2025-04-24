Путин озаботился тревожной ситуацией в жилищном строительстве

Путин: ситуацию в жилищном строительстве следует держать на контроле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин запросил доклад о об улучшении ситуации в жилищном строительстве
Путин запросил доклад о об улучшении ситуации в жилищном строительстве Фото:

Ситуацию в жилищном строительстве необходимо держать на особом контроле, поскольку она там наиболее сложная. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуацию в жилищном строительстве нужно держать на особом контроле, она там наиболее сложная», — сообщил Владимир Путин на совещании по экономике, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Он потребовал доложить ему о решениях касательно улучшения ситуации в данной сфере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуацию в жилищном строительстве необходимо держать на особом контроле, поскольку она там наиболее сложная. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Ситуацию в жилищном строительстве нужно держать на особом контроле, она там наиболее сложная», — сообщил Владимир Путин на совещании по экономике, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Он потребовал доложить ему о решениях касательно улучшения ситуации в данной сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...