Путин озаботился тревожной ситуацией в жилищном строительстве

Путин запросил доклад о об улучшении ситуации в жилищном строительстве
Ситуацию в жилищном строительстве необходимо держать на особом контроле, поскольку она там наиболее сложная. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ситуацию в жилищном строительстве нужно держать на особом контроле, она там наиболее сложная», — сообщил Владимир Путин на совещании по экономике, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Он потребовал доложить ему о решениях касательно улучшения ситуации в данной сфере.
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