В Екатеринбурге взыскали полмиллиона с сына полковника Росгвардии, устроившего смертельное ДТП

Взыскали полмиллиона с Васильева, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге
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Васильева отправили в колонию на девять лет в 2021 году
Васильева отправили в колонию на девять лет в 2021 году Фото:
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Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Суд взыскал более 500 тысяч рублей с сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в 2019-м в Екатеринбурге. Васильев обязан выплатить деньги Никите Фомину, на чьем Kia он попал в аварию, сказала URA.RU адвокат Юлия Бакун (представляет интересы Фомина).

«В качестве компенсации мы запрашивали свыше 700 тысяч рублей. Суд постановил выплатить 552 тысячи рублей», — сказала Бакун.

Смертельная авария произошла 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, Владимир был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец.

В 2021 году Васильев получил девять лет лишения свободы. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. Затем он попал в Чувашию. Там он добился условно-досрочного освобождения. Однако позже суд отменил это решение. После этого Васильева перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. В прошлом году он пытался получить УДО, но не смог.

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Суд взыскал более 500 тысяч рублей с сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в 2019-м в Екатеринбурге. Васильев обязан выплатить деньги Никите Фомину, на чьем Kia он попал в аварию, сказала URA.RU адвокат Юлия Бакун (представляет интересы Фомина). «В качестве компенсации мы запрашивали свыше 700 тысяч рублей. Суд постановил выплатить 552 тысячи рублей», — сказала Бакун. Смертельная авария произошла 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, Владимир был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец. В 2021 году Васильев получил девять лет лишения свободы. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. Затем он попал в Чувашию. Там он добился условно-досрочного освобождения. Однако позже суд отменил это решение. После этого Васильева перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. В прошлом году он пытался получить УДО, но не смог.
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