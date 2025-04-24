Курганскому предприятию временно запретили продажу мяса

Россельхознадзор временно запретил предприятию Далматовского района Курганской области продажу непроверенного мяса. Об этом сообщила пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.
В ходе проверки ветеринарных документов были выявлены нарушения, связанные с оформлением деклараций на продукцию из свинины, поскольку отсутствовали необходимые лабораторные испытания. «При анализе документов, послуживших основанием для выдачи предприятию декларации о соответствии на продукты из свинины — „Окорок Тамбовский“ категории Б, „Рулет Ленинградский“ категории Б, „Корейка“ категории Б, „Грудинка“ категории В, установлено, что декларация выдана на основании протокола, в котором не в полном объеме указаны необходимые лабораторные испытания. Так, продукция не исследована на Listeria monocytogenes, мышьяк, бенз(а)пирен, левомицетин (хлорамфеникол), бацитрацин, цезий-137», — пишет ведомство.
Россельхознадзор подчеркнул, что действия предприятия нарушают действующее законодательство в области технического регулирования и ветеринарии. В связи с этим было принято решение приостановить продажу мяса во избежание угрозы жизни и здоровью граждан. Курганское предприятие обязано провести проверку достоверности данных в декларации и предоставить результаты в Россельхознадзор. В случае нарушения установленных требований ведомство может аннулировать декларацию, вследствие чего предприятие утратит возможность продолжать продажу своей продукции.
Ранее в Курганской области Россельхознадзор уже фиксировал нарушения на мясоперерабатывающих предприятиях, включая выпуск в оборот продукции из неизвестного сырья и изменение сроков годности мясных изделий. Тогда ведомство предупреждало о возможном аннулировании разрешительных документов и ограничении продаж при повторных нарушениях.
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