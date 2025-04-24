Президент ЮАР намекнул Зеленскому, что пора сдавать территории

Президент ЮАР Сирил Рамафоса намекает на возможную необходимость территориальных компромиссов со стороны Украины. Подтверждением этого является его положительные ответ на вопрос журналиста, о том что Украине придется уступить территорию.
«Я расцениваю это как некое предварительное условие», — сказал президент ЮАР на совместной пресс-конференции с главой Украины Зеленским. Он добавил, что в нынешних условиях также важно сосредоточиться на безусловном прекращении огня. Трансляция пресс-конференции доступна на официальном youtube-канале офиса президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с США по минералам во время визита в ЮАР. Киев и Вашингтон согласовали подписание меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие требованиям украинской стороны.
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