Президент ЮАР намекнул Зеленскому, что пора сдавать территории

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Президент ЮАР призывает Украину к прекращению огня
Президент ЮАР призывает Украину к прекращению огня Фото:

Президент ЮАР Сирил Рамафоса намекает на возможную необходимость территориальных компромиссов со стороны Украины. Подтверждением этого является его положительные ответ на вопрос журналиста, о том что Украине придется уступить территорию.

«Я расцениваю это как некое предварительное условие», — сказал президент ЮАР на совместной пресс-конференции с главой Украины Зеленским. Он добавил, что в нынешних условиях также важно сосредоточиться на безусловном прекращении огня. Трансляция пресс-конференции доступна на официальном youtube-канале офиса президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о  подписании соглашения с США по минералам во время визита в ЮАР. Киев и Вашингтон согласовали подписание меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие требованиям украинской стороны.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса намекает на возможную необходимость территориальных компромиссов со стороны Украины. Подтверждением этого является его положительные ответ на вопрос журналиста, о том что Украине придется уступить территорию. «Я расцениваю это как некое предварительное условие», — сказал президент ЮАР на совместной пресс-конференции с главой Украины Зеленским. Он добавил, что в нынешних условиях также важно сосредоточиться на безусловном прекращении огня. Трансляция пресс-конференции доступна на официальном youtube-канале офиса президента Украины. Ранее Владимир Зеленский сообщил о  подписании соглашения с США по минералам во время визита в ЮАР. Киев и Вашингтон согласовали подписание меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие требованиям украинской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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