Чем известен Юрий Золотарев, который возглавил военный комиссариат Тобольска

Новый военный комиссар Тобольска является участником СВО
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Новый военком Тобольска в марте вернулся из зоны проведения СВО
Новый военком Тобольска в марте вернулся из зоны проведения СВО Фото:

Новый военком Тобольска и Тобольского района Юрий Золотарев служил в зоне проведения спецоперации вплоть до марта этого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военного комиссариата Тюменской области. 

«На должность военного комиссара Тобольска и Тобольского района Тюменской области назначен майор Золотарев Юрий Александрович. Окончил Военно-инженерный университет в 2003 году. Участник специальной военной операции до марта 2025 года. Награжден двумя государственными наградами», — указано в ответе Военного комиссариата Тюменской области на запрос URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что Юрий Золотарев стал военным комиссаром Тобольска и Тобольского района. Его предшественник Алексей Бердин уволился 3 февраля. Он решил стать чиновником и устроился на работу в мэрию города.    

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Новый военком Тобольска и Тобольского района Юрий Золотарев служил в зоне проведения спецоперации вплоть до марта этого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военного комиссариата Тюменской области.  «На должность военного комиссара Тобольска и Тобольского района Тюменской области назначен майор Золотарев Юрий Александрович. Окончил Военно-инженерный университет в 2003 году. Участник специальной военной операции до марта 2025 года. Награжден двумя государственными наградами», — указано в ответе Военного комиссариата Тюменской области на запрос URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что Юрий Золотарев стал военным комиссаром Тобольска и Тобольского района. Его предшественник Алексей Бердин уволился 3 февраля. Он решил стать чиновником и устроился на работу в мэрию города.    
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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