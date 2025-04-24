Чем известен Юрий Золотарев, который возглавил военный комиссариат Тобольска

Новый военком Тобольска и Тобольского района Юрий Золотарев служил в зоне проведения спецоперации вплоть до марта этого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военного комиссариата Тюменской области.
«На должность военного комиссара Тобольска и Тобольского района Тюменской области назначен майор Золотарев Юрий Александрович. Окончил Военно-инженерный университет в 2003 году. Участник специальной военной операции до марта 2025 года. Награжден двумя государственными наградами», — указано в ответе Военного комиссариата Тюменской области на запрос URA.RU.
Ранее URA.RU писало о том, что Юрий Золотарев стал военным комиссаром Тобольска и Тобольского района. Его предшественник Алексей Бердин уволился 3 февраля. Он решил стать чиновником и устроился на работу в мэрию города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!