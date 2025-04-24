Трамп заявил, что недоволен массированным ударом РФ по Киеву

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Трамп в очередной раз призвал к мирному решению украинского конфликта
Трамп в очередной раз призвал к мирному решению украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство массированными ударами России по военным объектам в Киеве и призвал к мирному урегулированию конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что, по его мнению, в этих действиях якобы нет необходимости, а выбранное для атаки время считает якобы очень неудачным. В своем обращении Трамп также призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по Украине и выступил с инициативой заключить мирное соглашение между сторонами.

Пресс-секретарь главы РФ также комментировал данные удары. Он подчеркивал, что атака была совершена исключительно по военным и околовоенным объектам в соответствии с поставленными задачами на фронте.

Ранее Министерство обороны сообщало о нанесении массированного удара высокоточным оружием по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по производствам ракетного топлива и порохов. В военном ведомстве утверждают, что все намеченные цели были поражены, а объекты инфраструктуры получили значительные повреждения. Российская сторона подчеркивает, что удары не затронули гражданские объекты.

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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство массированными ударами России по военным объектам в Киеве и призвал к мирному урегулированию конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. «Я недоволен российскими ударами по Киеву», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что, по его мнению, в этих действиях якобы нет необходимости, а выбранное для атаки время считает якобы очень неудачным. В своем обращении Трамп также призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по Украине и выступил с инициативой заключить мирное соглашение между сторонами. Пресс-секретарь главы РФ также комментировал данные удары. Он подчеркивал, что атака была совершена исключительно по военным и околовоенным объектам в соответствии с поставленными задачами на фронте. Ранее Министерство обороны сообщало о нанесении массированного удара высокоточным оружием по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по производствам ракетного топлива и порохов. В военном ведомстве утверждают, что все намеченные цели были поражены, а объекты инфраструктуры получили значительные повреждения. Российская сторона подчеркивает, что удары не затронули гражданские объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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