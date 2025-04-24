В Пермском крае осудили подростка, убившего мать

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Из воспитательной колонии молодой человек скоро отправится во взрослую
Из воспитательной колонии молодой человек скоро отправится во взрослую Фото:

В Пермском крае подростка осудили за убийство матери. В поселке Ергач молодой человек хотел ударить ножом брата, но в итоге погибла мать, заступившаяся за сына. Теперь убийца проведет ближайшие годы в колонии, сообщили в Следственном комитете.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — рассказали журналистам в СУ СК по Пермскому краю. Молодому убийце еще не исполнилось 18 лет.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Подросток, зарезавший мать, пытался расправиться с родным братом. Но женщина заступилась за сына, тогда агрессивный юноша нанес удар ей.

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В Пермском крае подростка осудили за убийство матери. В поселке Ергач молодой человек хотел ударить ножом брата, но в итоге погибла мать, заступившаяся за сына. Теперь убийца проведет ближайшие годы в колонии, сообщили в Следственном комитете. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — рассказали журналистам в СУ СК по Пермскому краю. Молодому убийце еще не исполнилось 18 лет. Трагедия произошла в октябре прошлого года. Подросток, зарезавший мать, пытался расправиться с родным братом. Но женщина заступилась за сына, тогда агрессивный юноша нанес удар ей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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