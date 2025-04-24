В Пермском крае осудили подростка, убившего мать

В Пермском крае подростка осудили за убийство матери. В поселке Ергач молодой человек хотел ударить ножом брата, но в итоге погибла мать, заступившаяся за сына. Теперь убийца проведет ближайшие годы в колонии, сообщили в Следственном комитете.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — рассказали журналистам в СУ СК по Пермскому краю. Молодому убийце еще не исполнилось 18 лет.
Трагедия произошла в октябре прошлого года. Подросток, зарезавший мать, пытался расправиться с родным братом. Но женщина заступилась за сына, тогда агрессивный юноша нанес удар ей.
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