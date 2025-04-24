Российские власти подвели первые итоги работы по подъему демографии

В Москве прошла ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «От года семьи — к веку семьи», на которой сообщили об итогах 2024 года по подъему демографии — увеличилось число третьих и последующих детей в российских семьях, выросла ценность семьи среди граждан страны. Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении URA.RU.
«Количество третьих и последующих детей в 2024 году увеличилось, а для 67% россиян главной ценностью является крепкая семья», — отметила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании. По ее словам, в стране растет популярность многодетности и увеличивается доля семей, которые планируют рождение детей в ближайший год. Участники конференции подчеркнули, что в российском обществе наблюдается рост мотивации к многодетности, а также сохраняется высокий потенциал дополнительных рождений в таких семьях. Спикеры также указывали на общественный запрос на прозрачные механизмы взаимодействия граждан с государством в сфере демографии как ключевое условие принятия решения о рождении детей.
В рамках конференции работали тематические секции по вопросам демографической политики, проблеме абортов, патронажа социальных групп и корпоративных инвестиций в поддержку семей. Начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков выделил важность изменения культурных установок и продвижения образа многодетной семьи как наиболее одобряемого сценария для молодежи.
Итогом мероприятия станет подготовка резолюции с предложениями по поддержке семьи и увеличению рождаемости, которую направят президенту России Владимиру Путину и органам власти всех уровней. Также на площадке были подписаны соглашения в сфере демографической политики и награждены победители конкурса молодых ученых «Менделеевские чтения».
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