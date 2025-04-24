В Кургане рисуют мурал известного земляка, военачальника, героя России, бывшего первого начальника Генштаба ВС РФ Виктора Дубынина. Его создают на фасаде школы №7 в Заозерном районе. Об этом сообщают очевидцы.
«Новое граффити рисуют в Заозерном. Портрет известного земляка, Героя России Виктора Дубынина создали на фасаде первого корпуса школы № 7 в третьем микрорайоне. Такой мурал будет важен для патриотического воспитания ребят, которые учатся в школе», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Зазик» и предоставили фото мурала.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают нарисовать мурал в честь легендарного земляка. Увековечить память хотят о выдающемся разведчике и руководителе советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павле Фитине. До этого в центре города был нарисован мурал на стене десятиэтажного дома в честь другого известного разведчика — Рихарда Зорге. Он является самым большим в Кургане.
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