В Кургане создают мурал Героя России Дубынина на фасаде школы. Фото

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В Заозерном рисуют мурал Героя РФ Виктора Дубынина
В Заозерном рисуют мурал Героя РФ Виктора Дубынина Фото:

В Кургане рисуют мурал известного земляка, военачальника, героя России, бывшего первого начальника Генштаба ВС РФ Виктора Дубынина. Его создают на фасаде школы №7 в Заозерном районе. Об этом сообщают очевидцы. 

«Новое граффити рисуют в Заозерном. Портрет известного земляка, Героя России Виктора Дубынина создали на фасаде первого корпуса школы № 7 в третьем микрорайоне. Такой мурал будет важен для патриотического воспитания ребят, которые учатся в школе», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Зазик» и предоставили фото мурала.

В третьем микрорайоне делают мурал Героя России Виктора Дубынина
В третьем микрорайоне делают мурал Героя России Виктора Дубынина
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают нарисовать мурал в честь легендарного земляка. Увековечить память хотят о выдающемся разведчике и руководителе советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павле Фитине. До этого в центре города был нарисован мурал на стене десятиэтажного дома в честь другого известного разведчика — Рихарда Зорге. Он является самым большим в Кургане.

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В Кургане рисуют мурал известного земляка, военачальника, героя России, бывшего первого начальника Генштаба ВС РФ Виктора Дубынина. Его создают на фасаде школы №7 в Заозерном районе. Об этом сообщают очевидцы.  «Новое граффити рисуют в Заозерном. Портрет известного земляка, Героя России Виктора Дубынина создали на фасаде первого корпуса школы № 7 в третьем микрорайоне. Такой мурал будет важен для патриотического воспитания ребят, которые учатся в школе», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Зазик» и предоставили фото мурала. Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают нарисовать мурал в честь легендарного земляка. Увековечить память хотят о выдающемся разведчике и руководителе советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павле Фитине. До этого в центре города был нарисован мурал на стене десятиэтажного дома в честь другого известного разведчика — Рихарда Зорге. Он является самым большим в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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