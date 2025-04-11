В Кургане предлагают нарисовать мурал в честь легендарного земляка

В Кургане предлагают увековечить память о легендарном разведчике Павле Фитине, нарисовав мурал в честь земляка. Об этом URA.RU сообщил Павел Вагин, первый заместитель координатора Курганского РО ЛДПР.
«Я решил выступить с инициативой об увековечивании памяти нашему земляку, легендарному Павлу Михайловичу Фитину — выдающемуся разведчику, руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны. Предлагаю создать мурал в Кургане», — поделился с URA.RU Павел Вагин.
Инициатор полагает, что мурал не только станет ярким напоминаем о героизме земляка, но и новой точкой притяжения в городе. От курганцев ждут предложений, где должен разместиться мурал.
В Кургане уже есть мурал в честь разведчика Рихарда Зорге. Он является самым большим в городе. Картина нарисована на стене десятиэтажного дома, который расположен на улице в его честь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».