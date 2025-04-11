11 апреля 2025

В Кургане предлагают нарисовать мурал в честь легендарного земляка

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Фитин - легендарный советский разведчик родом из Кургана
Павел Фитин - легендарный советский разведчик родом из Кургана Фото:

В Кургане предлагают увековечить память о легендарном разведчике Павле Фитине, нарисовав мурал в честь земляка. Об этом URA.RU сообщил Павел Вагин, первый заместитель координатора Курганского РО ЛДПР.

«Я решил выступить с инициативой об увековечивании памяти нашему земляку, легендарному Павлу Михайловичу Фитину — выдающемуся разведчику, руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны. Предлагаю создать мурал в Кургане», — поделился с URA.RU Павел Вагин.

Инициатор полагает, что мурал не только станет ярким напоминаем о героизме земляка, но и новой точкой притяжения в городе. От курганцев ждут предложений, где должен разместиться мурал.

В Кургане уже есть мурал в честь разведчика Рихарда Зорге. Он является самым большим в городе. Картина нарисована на стене десятиэтажного дома, который расположен на улице в его честь. 

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В Кургане предлагают увековечить память о легендарном разведчике Павле Фитине, нарисовав мурал в честь земляка. Об этом URA.RU сообщил Павел Вагин, первый заместитель координатора Курганского РО ЛДПР. «Я решил выступить с инициативой об увековечивании памяти нашему земляку, легендарному Павлу Михайловичу Фитину — выдающемуся разведчику, руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны. Предлагаю создать мурал в Кургане», — поделился с URA.RU Павел Вагин. Инициатор полагает, что мурал не только станет ярким напоминаем о героизме земляка, но и новой точкой притяжения в городе. От курганцев ждут предложений, где должен разместиться мурал. В Кургане уже есть мурал в честь разведчика Рихарда Зорге. Он является самым большим в городе. Картина нарисована на стене десятиэтажного дома, который расположен на улице в его честь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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