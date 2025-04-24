Эксперт МГУ рассказал, будет ли война между Индией и Пакистаном

Текущая эскалация конфликта между Индией и Пакистаном ограничится дипломатическими мерами и точечными ответными ударами. Об этом URA.RU рассказал доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Ну и опыт, предыдущих подобных терактов показывает, что, дело ограничивалось максимум, некоторыми локальными ударами возмездия по приграничным территориям, а дальше, в общем, стороны пытались как-то ситуацию спустить на тормозах», — заявил Волхонский URA.RU. Он также добавил, что наличие ядерного оружия у обеих стран служит мощным сдерживающим фактором против полномасштабной войны. Однако эксперт предупреждает, что Пакистан способен на жесткий ответ в случае дальнейшей эскалации.
Волхонский отметил, что международное сообщество вряд ли будет активно вмешиваться в возможный конфликт между Индией и Пакистаном. Большинство государств предпочтут дипломатические каналы для разрядки.
После нападения в Кашмире 22 апреля, где погибли 26 туристов, Индия решила снизить уровень дипломатических отношений с Пакистаном. Ответственность за атаку взяла малоизвестная группировка Kashmir Resistance, но Индия подозревает пакистанские спецслужбы. В ответ Пакистан отверг все обвинения. Индия начала масштабную операцию по поиску нападавших и ввела санкции: пакистанцы должны покинуть страну за 72 часа, а выдача новых виз приостановлена.
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