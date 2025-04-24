Основательница Wildberries согласна содержать бывшего мужа

Основательница Wildberries Татьяна Ким сказала, что не намерена лишать бывшего супруга Владислава Бакальчука средств к существованию. По ее словам, такое решение продиктовано заботой об общих детях и уважением к их отцу.
«Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям». — передает ТАСС, слова Ким. Она также отметила, что все эти годы именно на ней лежала ответственность за материальное и эмоциональное благополучие семьи.
Татьяна Ким развелась с мужем после 22 лет брака. Конфликт начался после споров о собственности компании, что привело к перестрелке у офиса Wildberries. Ким опровергла обвинения в рейдерстве. По решению Савеловского суда Москвы должен выплатить своей экс-супруге 217 миллионов рублей в рамках раздела имущества. По итогам судебного разбирательства Ким с охранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на своих персональных счетах.
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