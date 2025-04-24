Курганский завод разработает новую технику для строительства дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод дорожной техники создаст машину для отсыпки обочин
Завод дорожной техники создаст машину для отсыпки обочин Фото:

Курганский завод «Регион 45» разработает технику для строительства дорог — отсыпщики обочин. Реализовать проект предприятие планирует до 2029 года. Об этом сообщает администрация города.

«В срок до 2029 года на заводе дорожной техники запланирована разработка и производство отсыпщиков обочин. Это позволит создать 20 новых рабочих мест. В рамках проекта был подписан договор займа на 40 миллионов рублей», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее завод построил и оснастил окрасочно-сушильный комплекс. Он был запущен на средства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Благодаря нацпроекту было создано более 30 рабочих мест. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский завод «Регион 45» разработает технику для строительства дорог — отсыпщики обочин. Реализовать проект предприятие планирует до 2029 года. Об этом сообщает администрация города. «В срок до 2029 года на заводе дорожной техники запланирована разработка и производство отсыпщиков обочин. Это позволит создать 20 новых рабочих мест. В рамках проекта был подписан договор займа на 40 миллионов рублей», — сообщается на сайте мэрии. Ранее завод построил и оснастил окрасочно-сушильный комплекс. Он был запущен на средства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Благодаря нацпроекту было создано более 30 рабочих мест. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...