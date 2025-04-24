Курганский завод разработает новую технику для строительства дорог

Курганский завод «Регион 45» разработает технику для строительства дорог — отсыпщики обочин. Реализовать проект предприятие планирует до 2029 года. Об этом сообщает администрация города.
«В срок до 2029 года на заводе дорожной техники запланирована разработка и производство отсыпщиков обочин. Это позволит создать 20 новых рабочих мест. В рамках проекта был подписан договор займа на 40 миллионов рублей», — сообщается на сайте мэрии.
Ранее завод построил и оснастил окрасочно-сушильный комплекс. Он был запущен на средства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Благодаря нацпроекту было создано более 30 рабочих мест.
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