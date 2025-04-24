Отряд «РМК Поиск» нашел загадочно пропавшую неделю назад челябинку

Пропавшую в окрестностях Верхнего Уфалея Челябинской области 69-летнюю пенсионерку нашли спустя неделю. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК), женщину нашли живой сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск».
«Найдена. Жива», — подтвердили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковой отряд РМК присоединился к поискам четыре дня назад. Экипаж с внедорожником и квадроциклом прибыл на место пропажи 20 апреля.
К ночи с 23 на 24 апреля волонтерами уже было пройдено более трех тысяч километров. Точка выхода женщины в лес была не известна, а на поиски ежедневно собиралось более 40 волонтеров. Как ранее сообщали волонтеры, в зоне поиска существует электромагнитная аномалия, которая усложняла работу.
Поисковой отряд Русской медной компании создали по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина. В штате «РМК Поиск» находится 45 сотрудников и спецтехника для поисков — от внедорожников до БПЛА.
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