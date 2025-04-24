Мэрии Перми определит окончательную цену выкупа ДК Ленина у евангелистов

Специалисты мэрии Перми определяют итоговую стоимость выкупа дворца культуры имени Ленина в собственность. Об этом рассказал замглавы городской администрации Яна Фурман. Средства на реализацию проекта были заложены в бюджет.
«Сейчас определяется финальная позиция по стоимости объекта. Для этого требуется чуть больше времени, поэтому в ближайшее время мы сможем с окончательной позицией вернуться», — цитирует Яну Фурман издание «Коммерсант-Прикамье».
Евангелисты приобрели спорное здание у «Мотовилихинских заводов» за 50 млн рублей в 2005 году. В 2024-ом — власти решили выкупить ДК.
Позже за использование участка, где размещен объект, мэрия потребовала с «неопятидесятников» свыше 10 млн рублей. Иск удовлетворили частично. Евангелисты решение обжаловали. Спор уже дошел до Верховного суда.
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