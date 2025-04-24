Мэрии Перми определит окончательную цену выкупа ДК Ленина у евангелистов

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Религиозная организация владеет ДК почти 20 лет
Религиозная организация владеет ДК почти 20 лет Фото:

Специалисты мэрии Перми определяют итоговую стоимость выкупа дворца культуры имени Ленина в собственность. Об этом рассказал замглавы городской администрации Яна Фурман. Средства на реализацию проекта были заложены в бюджет.

«Сейчас определяется финальная позиция по стоимости объекта. Для этого требуется чуть больше времени, поэтому в ближайшее время мы сможем с окончательной позицией вернуться», — цитирует Яну Фурман издание «Коммерсант-Прикамье».

Евангелисты приобрели спорное здание у «Мотовилихинских заводов» за 50 млн рублей в 2005 году. В 2024-ом — власти решили выкупить ДК. 

Позже за использование участка, где размещен объект, мэрия потребовала с «неопятидесятников» свыше 10 млн рублей. Иск удовлетворили частично. Евангелисты решение обжаловали. Спор уже дошел до Верховного суда.

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Специалисты мэрии Перми определяют итоговую стоимость выкупа дворца культуры имени Ленина в собственность. Об этом рассказал замглавы городской администрации Яна Фурман. Средства на реализацию проекта были заложены в бюджет. «Сейчас определяется финальная позиция по стоимости объекта. Для этого требуется чуть больше времени, поэтому в ближайшее время мы сможем с окончательной позицией вернуться», — цитирует Яну Фурман издание «Коммерсант-Прикамье». Евангелисты приобрели спорное здание у «Мотовилихинских заводов» за 50 млн рублей в 2005 году. В 2024-ом — власти решили выкупить ДК.  Позже за использование участка, где размещен объект, мэрия потребовала с «неопятидесятников» свыше 10 млн рублей. Иск удовлетворили частично. Евангелисты решение обжаловали. Спор уже дошел до Верховного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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