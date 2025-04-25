Пьянов объяснил, покупать ли золото «простым смертным» или нести деньги на вклады

Заместитель главы ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в золото или отдавать предпочтение банковским вкладам на фоне рекордного роста цен на драгметалл. По его словам, универсального совета для всех инвесторов не существует, поскольку выбор инструмента зависит от личных ожиданий относительно геополитической ситуации и финансовых целей.
«Как всегда какое-то генеральное правило для всех инвесторов невозможно... Если золото находится на пике — нельзя входить. Оно будет падать, если будет мирное урегулирование. Если вы за второй сценарий (продолжение конфликта — прим. URA.RU), то можно инвестировать», — ответил Пьянов на вопрос URA.RU во время конференц-колла.
Представитель ВТБ добавил, что все будет зависеть от того, насколько срочно вам потребуется доступ к средствам: в случае депозита расторгнуть договор и получить деньги можно относительно быстро, тогда как процесс вывода вложений в золото занимает значительно больше времени. Кроме того, механизм работы депозитов более ясен и удобен для «простых смертных».
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