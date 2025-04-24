«Мы были шокированы»: Муцениеце пригласила 12-летнего сына от Прилучного в кабаре

Адвокат Оксана Даниелова раскрыла подробности взаимоотношений актрисы Агаты Муцениеце с ее 12-летним сыном Тимофеем, рожденным в браке с Павлом Прилучным. Правозащитница, представляющая интересы актера, в разговоре с URA.RU сообщила, что на днях звездная мама назначила ребенку встречу в кабаре, где она работала.
«Ребенок до последнего не знал, куда он едет. Мы рассчитывали на какое-то благоразумие мамы и то, что встреча состоится надлежащим образом, в надлежащих условиях. Почему-то склонились к тому, что это будет либо парк, с учетом обозначенного адреса, либо, может быть, какое-нибудь кафе или ресторан. Но когда узнали от ребенка, что это был театр-кабаре, мягко говоря, были шокированы. Это прям очень деликатно выражаться», — рассказывает собеседница агентства.
Даниелова отметила, что встреча ребенка с мамой хоть и проходила до выступления актрисы, в дневное время, но уже тогда шла репетиция, да и в целом локацию для встречи после полугода разлуки можно было назначить в другом месте. Тимофей пробыл с мамой недолго. Адвокат отмечает, что ребенка, вероятно расстроила истинная причина, почему мама с ним не видится, и он попросил его забрать.
«Ребенку она не смогла рассказывать сказки относительно того, что папа не дает возможности им встретиться. Полагаю, мальчик услышал фактическую причину — определенные перемены в ее жизни. Поэтому "смена ценностей и приоритетов" — это буквально цитата, и произошедшие там какие-то события», — говорит адвокат.
О чем конкретно речь: о переменах в личной жизни (актриса встречается с аккордеонистом Петром Дранга) или чем-то ином, вопрос открытый. Однако Тимофей остался не в восторге от этой долгожданной встречи с мамой.
Последний раз Агата общалась с сыном в октябре прошлого года, а перед Новым годом актриса случайно встретилась с мальчиком в магазине, но эта встреча прошла в негативном ключе. В преддверии нового судебного слушания актриса сама вышла на связь с ребенком и предложила встречу, на которую мальчик с радостью согласился. Но после 19 апреля, когда Тимофей приехал к маме на работу в кабаре, актриса снова пропала с радаров. «Она выходила на связь только в контексте судебного производства текущего, понуждая сына к заключению мирового соглашения. Сына, подчеркиваю, несовершеннолетнего ребенка», — пояснила Даниелова.
Агата и Павел продолжают судиться, но на заседания не являются, отправляя туда своих адвокатов. Следующий суд бывших звездных супругов состоится 21 мая.
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