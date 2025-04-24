В Курганской области снизилось число подростковых преступлений

По итогам первого квартала 2025 года в Курганской области зафиксировано заметное снижение уровня подростковой преступности. Об этом сообщают власти региона.
«По итогам первого квартала этого года в Курганской области зафиксировано снижение числа преступлений среди несовершеннолетних более чем на 14%, а также снижение общего количества тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков на 20,8%», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально».
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в 2024 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 73,6%, с 208 до 361 случаев. Основные виды преступлений среди подростков — против собственности (47%) и связанные с наркотиками (40,4%). Также отмечен рост случаев самовольных уходов подростков на 12,5%.
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