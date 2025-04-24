Курганские подростки стали чаще совершать преступления

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В Курганской области выросло количество преступлений, совершенных подростками
В Курганской области выросло количество преступлений, совершенных подростками Фото:

В Курганской области количество преступлений, совершенных несовершеннолетними увеличилось с 208 до 361 случаев. Рост составил 73,6%. Об этом сообщили в прокуратуре региона в ходе межведомственного совещания. Мероприятие прошло под председательством губернатора Вадима Шумкова и прокурора Владислава Московских. 

«По итогам 2024 года количество преступлений, совершенных подростками, выросло на 73,6% (с 208 до 361). В структуре преступности среди несовершеннолетних преобладают преступления против собственности (47%) и в сфере незаконного оборота наркотиков (40,4%)», — сообщает в telegram-канале прокуратуры.

Число случаев самовольных уходов подростков за 2024 год выросло на 12,5%. По мнению прокуратуры, это указывает на недостаточную профилактическую работу с детьми. Также было отмечено, что с начала года в пожарах погибли четыре ребенка. К трагедиям привело то, что органами местного самоуправления и системами профилактики не всегда обеспечиваются многодетные семьи необходимыми автономными пожарными извещателями.

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В Курганской области количество преступлений, совершенных несовершеннолетними увеличилось с 208 до 361 случаев. Рост составил 73,6%. Об этом сообщили в прокуратуре региона в ходе межведомственного совещания. Мероприятие прошло под председательством губернатора Вадима Шумкова и прокурора Владислава Московских.  «По итогам 2024 года количество преступлений, совершенных подростками, выросло на 73,6% (с 208 до 361). В структуре преступности среди несовершеннолетних преобладают преступления против собственности (47%) и в сфере незаконного оборота наркотиков (40,4%)», — сообщает в telegram-канале прокуратуры. Число случаев самовольных уходов подростков за 2024 год выросло на 12,5%. По мнению прокуратуры, это указывает на недостаточную профилактическую работу с детьми. Также было отмечено, что с начала года в пожарах погибли четыре ребенка. К трагедиям привело то, что органами местного самоуправления и системами профилактики не всегда обеспечиваются многодетные семьи необходимыми автономными пожарными извещателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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