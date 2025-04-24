Мэры из ХМАО оценили первый ежегодный доклад губернатора Кухарука перед думой

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин и мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко оценили работу губернатора Руслана Кухарука после его доклада о проделанной работе за 2024 год. Кощенко отметил, что регион в очередной раз продемонстрировал высокий уровень развития, сохранив за собой позицию одного из лидеров среди субъектов РФ по итогам прошедшего года.
«Сегодня на 44-м заседании окружной думы губернатор Руслан Кухарук представил отчет о результатах деятельности правительства Югры за 2024 год. По итогам года регион вновь подтвердил статус одного из ведущих в стране, продемонстрировав устойчивое развитие экономики, активную реализацию социальных инициатив и высокий уровень заботы о людях», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Саломатин подчеркнул, что это первый отчет Кухарука, в котором он назвал главные приоритеты в работе. «Это первый ежегодный отчет в должности губернатора Югры, и его ключевой приоритет — ориентир на человека, комплексное развитие муниципальных образований...привлечение инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса», — сообщил Саломатин в своих соцсетях.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Кухарук выступил с докладом о результатах работы за 2024 год на 44-м заседании окружной думы. Глава региона доложил о демографической ситуации в округе, назвал причины снижения добычи нефти и отметил рост зарплат в ХМАО за год. Руслан Кухарук также обозначил цели на ближайшие годы.
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