Трамп загадочно ответил на вопрос о новых санкциях против РФ

Вашингтон вернется к вопросу о новых санкциях против РФ «через неделю». Это произойдет, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка», — сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Трансляцию встречи ведет Fox News.
Ранее Трамп , что несмотря на попытки сближения позиций между Россией, США и Украиной, Вашингтон выражает недовольство продолжающимися боевыми действиями. Президент США подчеркивал, что лидеры России и Украины готовы к переговорам, а пересмотр военного присутствия США в Европе может повлиять на ход урегулирования конфликта.
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