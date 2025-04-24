24 апреля 2025

Трамп загадочно ответил на вопрос о новых санкциях против РФ

Трамп: Вашингтон вернется к вопросу о новых санкциях против РФ через неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ждет сделку по Украине
Трамп ждет сделку по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вашингтон вернется к вопросу о новых санкциях против РФ «через неделю». Это произойдет, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка», — сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Трансляцию встречи ведет Fox News.

Ранее Трамп , что несмотря на попытки сближения позиций между Россией, США и Украиной, Вашингтон выражает недовольство продолжающимися боевыми действиями. Президент США подчеркивал, что лидеры России и Украины готовы к переговорам, а пересмотр военного присутствия США в Европе может повлиять на ход урегулирования конфликта.

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Вашингтон вернется к вопросу о новых санкциях против РФ «через неделю». Это произойдет, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. «Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка», — сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Трансляцию встречи ведет Fox News. Ранее Трамп , что несмотря на попытки сближения позиций между Россией, США и Украиной, Вашингтон выражает недовольство продолжающимися боевыми действиями. Президент США подчеркивал, что лидеры России и Украины готовы к переговорам, а пересмотр военного присутствия США в Европе может повлиять на ход урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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