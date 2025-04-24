24 апреля 2025

Депутат Рады Безуглая призвала украинцев отказаться от мирных переговоров

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Депутат считает, что украинцам необходимо осознать серьезность текущей ситуации
Депутат считает, что украинцам необходимо осознать серьезность текущей ситуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцев призвали отказаться от идеи мирных переговоров с Россией после сегодняшнего ракетного удара ВС РФ по Киеву. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Война, пока или Украина, или Россия не перестанут существовать. Точка», — заявила Безуглая в своих соцсетях. Также она призвала киевлян «не охать и ахать», а принимать активное участие в обороне страны: помогать или мобилизоваться. 

Она считает, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон — либо Украина, либо Россия — полностью не прекратит свое существование. По мнению депутата, украинцам необходимо осознать серьезность текущей ситуации и включиться в борьбу «не на жизнь, а на смерть».

Ранее президент США Дональд Трамп высказался на счет того, что Россия пошла на уступки, чтобы прекратить военные действия. РФ отказалась от притязаний на всю украинскую территорию.

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Украинцев призвали отказаться от идеи мирных переговоров с Россией после сегодняшнего ракетного удара ВС РФ по Киеву. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. «Война, пока или Украина, или Россия не перестанут существовать. Точка», — заявила Безуглая в своих соцсетях. Также она призвала киевлян «не охать и ахать», а принимать активное участие в обороне страны: помогать или мобилизоваться.  Она считает, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон — либо Украина, либо Россия — полностью не прекратит свое существование. По мнению депутата, украинцам необходимо осознать серьезность текущей ситуации и включиться в борьбу «не на жизнь, а на смерть». Ранее президент США Дональд Трамп высказался на счет того, что Россия пошла на уступки, чтобы прекратить военные действия. РФ отказалась от притязаний на всю украинскую территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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