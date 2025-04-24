Тюменскую набережную обработали от клещей

В Тюмени специалисты по дезинсекции провели обработку территории набережной реки Тура от клещей. Об этом сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
«Акарицидную обработку на Набережной реки Тура, на площади 9,8 га, провели сотрудники ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“», — сказано в сообщении. Контроль эффективности проведенных работ будет осуществляться в два этапа.
Первый осмотр состоится через несколько дней после обработки, когда специалисты оценят непосредственное воздействие препарата на клещей. Повторное обследование запланировано через 15 дней для проверки продолжительности действия средства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с начала сезона 509 человек пострадали от укусов клещей, 124 из них — дети до 14 лет. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом на данный момент не зарегистрировано.
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